Netflix wil tegen eind 2022 klimaatneutraal zijn

Vlaamse Regering laat verschil­len­de scenario's voor terugdrin­gen stikstof onderzoe­ken

9 maart Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat verschillende scenario's laten onderzoeken om tot een definitief kader te komen voor de aanpak van het stikstofprobleem. In afwachting daarvan worden er richtlijnen opgemaakt die overheden de mogelijkheid geven om beslissingen te blijven nemen in vergunningsdossier. “Alle inspanningen die geleverd worden, hebben als doel een volledige vergunningstop, zoals in Nederland, te voorkomen”, aldus de minister.