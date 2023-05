Nederlandse staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in Zeeuwse Westerschelde

Kans op winterprik door opwarmende stratos­feer. Is dit uitzonder­lijk? Moeten we ons zorgen maken? 5 vragen beantwoord

Hoog boven de Noordpool in een luchtlaag genaamd de stratosfeer is de temperatuur fel aan het stijgen. Men spreekt dan van een ‘plotse stratosfeer opwarming’. Het is een natuurfenomeen dat niet elk jaar voorkomt maar wel een invloed kan hebben op het weer hier bij ons. Maar hoe zeldzaam is deze opwarming? Moeten we ons zorgen maken? En zit de klimaatverstoring er voor iets tussen?