Nederlandse Maasvlakte krijgt mogelijk opnieuw hoogste windmolen ter wereld

Provincie Een op de vijf windmolens in provincie Antwerpen staat in de Noorderkem­pen

In drie verschillende aanvragen voor omgevingsvergunningen worden er negen nieuwe windmolens gepland in de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. In Brecht zorgt dat voor ongerustheid en werd er een petitie gelanceerd omdat volgens de initiatiefnemers de draagkracht voor nieuwe windmolens in de Noorderkempen wordt overschreden. Wat blijkt uit de cijfers? Eén op drie windmolens staat inderdaad in het noorden van de provincie. Hoogstraten staat op Vlaams vlak zelfs op een zesde plaats.

11 februari