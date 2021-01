Natuurverenigingen waarschuwen voor slechte waterkwaliteit: “Amper 1% van de Vlaamse waterlopen is ecologisch gezond”

Wie oud genoeg is, zal het zich vast nog herinneren: de Vlaamse rivieren waren tot in de jaren 90 stinkende open riolen, waar slechts uitzonderlijk nog eens een vis in zwom. Terwijl nu, zelfs in de sterk vervuilde Dender en Zenne, vissers langs de oever zitten. Sterker nog, onderzoekers vinden steeds vaker zeldzame en uitgestorven soorten in de Vlaamse waterlopen; denk aan de fint en de meivis in de Schelde. Tegelijk keerde de otter terug in de Durmevallei en de bever in de Dijle. Ook kwetsbare ijsvogels tonen zich terug - schichtig weliswaar - en hun aantallen groeien. Dat duidt erop dat de waterkwaliteit zodanig verbeterd is dat ze er opnieuw in kunnen leven en - in het geval van de otter en de ijsvogel - voldoende vis kunnen jagen.