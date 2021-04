Natuurpunt wil grondig natuurherstelbeleid na verwoestende brand in Brecht: “Geen schietoefeningen van april tot september”

UPDATE Wat liep er mis bij de schietoefe­ning in Brecht? “Schrijnen­de situatie bij het leger”

24 april Na de grote brand op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, waarbij 500 hectare in rook is opgegaan, rijst de vraag hoe het zo is kunnen foutlopen. Gebrek aan middelen en mankracht door de jarenlange besparingen bij defensie, klinkt het bij de vakbond. “Een beschamende situatie”, klinkt het.