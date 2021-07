NASA ontwikkelt waarschuwingssysteem om verdere ontbossing regenwouden tegen te gaan

Malle Bloggers zijn al twee jaar op wereldreis: “Geen rush, geen stress. Alles wat gelukkig maakt, past in een rugzak”

7 februari Witte stranden en een azuurblauwe oceaan, ver weg van België. Daar dromen we in tijden van corona allemaal wel van. Maar voor Valerie Robeyn (31) en Mik Simons (32) uit Westmalle is deze droom werkelijkheid. Het bloggend koppel is namelijk al twee jaar op wereldreis en dat bekroonden ze met een vlucht over het hartvormig eiland in het Australische Great Barrier Reef. “Deze reis is de beste beslissing die we ooit gemaakt hebben. We zijn enorm naar elkaar toegegroeid”, vertelt Valerie.