Na tragedie in Alpen: klimaatopwarming slaat harder toe dan ooit in Italië. “Natuur wordt vernietigd door ons krankzinnig gedrag”

Aanwezig­heid PFAS vastge­steld in de lucht boven Zwijn­drecht en 3M

Uit een onderzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat PFAS aanwezig zijn in de lucht boven Zwijndrecht en 3M. Zowel in het zwevend stof als in de depositie (de neerslag van stoffen op oppervlaktes zoals de bodem) werden PFAS gemeten. Op alle meetlocaties liggen de gemiddelde PFAS-concentraties echter ruim onder de tijdelijke gezondheidskundige toetsingswaarde die van toepassing is voor bewoonde zones. Dat meldt VMM woensdag.

1 juni