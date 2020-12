Muggen zijn er nog steeds, krokussen komen al piepen: 'decemberlente' brengt natuur in de war

Muggen overwinte­ren in uw slaapkamer: “Ze blijven stilaan het hele jaar rond aanwezig”

21 november Bent u afgelopen nacht gebeten door een mug? Dat kan, ook al is het jaar bijna om. Het zou zelfs kunnen dat de beestjes het tot na de feesten overleven. “Het is veel te warm”, zei Thierry Hance muggenexpert en professor aan de KU Leuven, eerder aan onze redactie. “Dat brengt die beestjes in de war.”