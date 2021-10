Morgen vergadering van de waarheid voor 3M: “Als er geen duidelijkheid komt, wordt productie stilgelegd”

De opvallende resultaten van het bloedonderzoek bij 800 inwoners in Zwijndrecht waren de aanleiding voor een waterval aan vragen in het Vlaams Parlement. Mieke Schauvliege (Groen), Bart Claes (Vlaams Belang), Koen Daniëls (N-VA), Piet De Bruyn (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Hannes Anaf (Vooruit) wilden van de Vlaamse regering weten hoe het dossier verder behandeld zal worden.

Ultimatum

Volgens Demir is het geduld met 3M op. Zij stelde het chemiebedrijf daarom dinsdag al een ultimatum. Het bedrijf moest binnen de twee dagen met sluitende info komen over zijn uitstoot, anders wordt de productie stilgelegd. De N-VA-minister herhaalde dat dreigement woensdag in de plenaire. “Morgen is er een hoorzitting. Dat is het uur van de waarheid. Als er geen duidelijkheid komt, dan zullen we niet nalaten om de productieprocessen stil te leggen. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus Demir.