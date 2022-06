Milieuorganisaties: "Burgers laten opdraaien voor torenhoge kosten van kerncentrales is van de pot gerukt”

VN-baas: “Rijke landen moeten eindelijk hun beloftes over financiële hulp in klimaatde­bat nakomen”

Antonio Guterres heeft de rijke landen opgeroepen om over te gaan tot “daden”. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties deed dat met het oog op de steeds prangender wordende klimaatproblematiek. “Die landen moeten eindelijk ook eens hun beloftes over financiële hulp aan ontwikkelingslanden nakomen”, klonk het in de Senegalese hoofdstad Dakar.

