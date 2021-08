Milieu-inspectie nam al stalen van illegale giftige stof die 3M loost

Ook na PFOS-schan­daal blijft 3M giftige stoffen lozen: “Leg die fabriek stil. Nu!”

9:48 Terwijl heel Vlaanderen naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht kijkt, blijft de 3M-fabriek doorgaan met het produceren van giftige stoffen in grote hoeveelheden. Zonder problemen, want voor de meeste stoffen kreeg het bedrijf hallucinante normen op een dienblaadje van de overheid. Meer nog: 3M blijkt zelfs een giftig product illegaal te lozen in de Schelde. Experts maken zich grote zorgen: "Leg de fabriek meteen stil tot we weten hoe gevaarlijk dit is."