Microplastics ontdekt in vlees, melk en bloed van boerderijdieren

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) vonden verontreiniging met microplastics in driekwart van de geteste vlees- en melkproducten. Ze werden ook aangetroffen in elk getest monster van dierlijk korrelvoeder, wat wijst op een mogelijk belangrijke besmettingsroute. De voedingsproducten waren ook verpakt in plastic, wat een andere mogelijke route is.

VUA-onderzoekers rapporteerden in maart voor het eerst microplastics in menselijk bloed en gebruikten nu dezelfde methoden om de dierlijke producten te testen. De ontdekking van de deeltjes in bloed toont aan dat ze zich door het lichaam kunnen verplaatsen en zich kunnen nestelen in organen.

De gevolgen voor de gezondheid van mensen of landbouwhuisdieren zijn nog niet bekend, maar onderzoekers maken zich zorgen omdat microplastics in het laboratorium schade toebrengen aan menselijke cellen. En omdat al bekend is dat deeltjes van luchtverontreiniging die het lichaam binnendringen miljoenen vroegtijdige sterfgevallen per jaar veroorzaken. Van sommige in het wild levende dieren is ook bekend dat zij schade ondervinden van microplastics.

Consumeren en inademen

Enorme hoeveelheden plastic afval worden in het milieu gedumpt, en microplastics hebben de hele planeet besmet, van de top van de Mount Everest tot de diepste oceanen. Het was al bekend dat mensen de minuscule deeltjes consumeren via voedsel en water, en ze ook inademen.

“Als je het bloed meet, kun je de geabsorbeerde dosis van alle verschillende blootstellingsroutes nagaan: lucht, water, voedsel, enzovoort”, zegt dokter Heather Leslie van de VUA. “Het is dus heel interessant omdat je meteen weet wat er doordringt in de stroom van het leven.” De pilotstudie werd uitgevoerd om na te gaan of microplastics aanwezig zijn in landbouwhuisdieren, vlees en zuivel. “Het moet als een stimulans dienen om de volledige omvang van de blootstelling en de eventuele risico’s die daarmee gepaard gaan, verder te onderzoeken”, aldus Leslie.

Welke melk?

De wetenschappers testten twaalf bloedmonsters van koeien en twaalf van varkens. Ze vonden in al deze monsters microplastics, waaronder polyethyleen en polystyreen. De 25 melkmonsters omvatten melk uit supermarktkartons, melktanks op boerderijen en met de hand gemolken melk. Achttien van de monsters, waaronder ten minste één van elk type, bevatten microplastics.

Zeven van de acht rundvleesmonsters en vijf van de acht varkensvleesmonsters waren verontreinigd. “Het blijft onbekend of er potentiële toxicologische risico’s zijn van deze bevindingen”, aldus het rapport. Landbouwhuisdieren en vlees moeten nog in andere landen worden getest, maar in 2021 werden microplastics gerapporteerd in gekochte melk in Zwitserland en boerderijmelk in Frankrijk.

Gezondheid beschermen

Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation, die opdracht gaf voor het onderzoek, zei: “Nu microplastics aanwezig zijn in veevoer, is het niet verrassend dat een duidelijke meerderheid van de geteste vlees- en zuivelproducten microplastics bevat. We moeten de wereld dringend bevrijden van plastic in veevoer om de gezondheid van dieren en mensen te beschermen.”