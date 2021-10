Michelin ontwerpt opblaasbare zeilen voor cargoschepen: “Dit zijn eigenlijk vleugels”

Dankzij hun grootte, het gebruikte materiaal en automatisering kunnen moderne zeilen meer wind vangen dan vroeger. “Dit zijn geen zeilen, dit zijn vleugels”, verklaart Dailliez aan CNN. Hij zegt dat het feit dat ze op bestaande vrachtschepen kunnen worden geïnstalleerd, de technologie aantrekkelijk maakt voor de scheepvaart in zijn geheel. Maar het ontwerp van Michelin is nog niet in productie. Het bedrijf heeft enkel een kleine versie getest op het meer van Neuchâtel in Zwitserland. Dailliez is hoopvol dat het bedrijf in 2022 een grotere versie op een vrachtschip zal testen voordat het overgaat tot het produceren van de duurzame zeilen.