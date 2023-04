Metingen tonen grote methaanlekkages Amerikaanse platforms op zee

"Als we onze inspanningen om de uitstoot te verminderen direct op die bronnen richten, kan dat een enorm positief effect hebben", concludeert onderzoeker Eric Kort. Hij en zijn collega's meldden in een eerdere studie al dat bij de gaswinning op land in de VS veel meer methaan de lucht ingaat dan op basis van overheidsdocumenten te verwachten was.

Het tegengaan van lekkages in de gaswinning geldt als een van de eenvoudigste manieren om dit te doen. Dat kan bijvoorbeeld door installaties goed af te dichten. Als de druk in een installatie te hoog wordt, is affakkelen altijd nog een betere optie dan methaan de atmosfeer in te laten gaan. Wanneer methaangas wordt verbrand, komt namelijk alleen CO2 in de lucht. Dan ontstaat dus minder klimaatschade. Voor producenten betekent minder methaan de lucht in laten gaan, dat ze meer gas overhouden om te verkopen. Daar staat tegenover dat ze eerst zullen moeten investeren in betere installaties.