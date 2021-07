Meteorologen waarschuwen voor risico op extreem weer in Verenigd Koninkrijk: “Hittegolven tot 40 graden niet uitgesloten”

Een opwarming van 1,5 graad in vergelijking met het pre-industriële tijdperk is de meest optimistische drempel die in het klimaatkoord van Parijs werd vastgelegd. De bedoeling is om die drempel op de COP26-top in het Schotse Glasgow haalbaar te houden.

Ter gelegenheid van de publicatie van het rapport over het Britse klimaat van 2020 heeft de directeur-generaal van de Royal Meteorological Society, Lize Bentley, onderstreept dat de planeet al hittegolven doormaakt ten gevolge van een opwarming van 1,1 à 1,2 graden. “Als daar nog eens 0,3 graden aan worden toegevoegd, zullen dergelijke hittegolven alsmaar intenser worden. We zullen dan waarschijnlijk temperaturen tot 40 graden optekenen in het Verenigd Koninkrijk, temperaturen die we nog nooit eerder hebben gezien”, klonk het.

De hoogste temperatuur die tot nog toe werd gemeten in het Verenigd Koninkrijk was 38,7 graden op 25 juli 2019 in Cambridge. Bentley waarschuwde voorts nog dat we de gevolgen van de klimaatopwarming niet af en toe maar zeer regelmatig zullen zien.

Volgens het rapport was 2020 het derde warmste, het vijfde vochtigste en het achtste zonnigste jaar. Daarmee is het het eerste jaar dat in de drie categorieën in de top tien komt te staan.

