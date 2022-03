Met de milieuboot door Gent of kajakken op de Dijle: 6 leuke uitjes op en aan het water in maart

Een leuk uitstapje in eigen land waar je ook nog iets van opsteekt? Tijdens de Vlaamse Waterdagen van 19 tot 27 maart kan je in heel Vlaanderen deelnemen aan boeiende en vaak unieke activiteiten waarbij water centraal staat. Wij tippen de 6 leukste evenementen.

1. Luister naar jazz aan het water in Leuven

In de unieke setting van het Sluispark brengt een gelegenheidstrio onder leiding van contrabassist Cyrille Obermüller een reeks kleinschalige, gezellige jazzconcerten als ode aan het water. Aansluitend kan je een gegidste wandeling of de audiotour ‘Op ontdekking langs het water in Leuven’ meepikken, water proeven in de Waterbar of zelf de kwaliteit van het Leuvense water checken aan de infostand van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Volledig scherm © Vlaamse Milieumaatschappij

2. Doe mee met een paddle cleanup op de Mechelse Dijle

Niet bang van wat actie? Sluit je dan aan bij het Mechelse New Moon Kayak voor een tocht van Muizen tot aan het Keerdok en maak de Dijle al peddelend plasticvrij. Terwijl je drijvend vuil oppikt, vaar je langs unieke kreekjes en de prachtige binnenstad van Mechelen vanop het water. Leuk voor elke leeftijd, want je kroost is meer dan welkom.

3. Vertrek op een vogelwandeling voor dummies in Berlare

Een deugddoende wandeltocht maken én tegelijk een beginnerscursus ‘vogels kijken’ krijgen? In Berlare kan het. Gids en vogelkenner Rudi neemt je mee op tocht naar De Paardeweide, een gecontroleerd overstromingsgebied waar je volop kan genieten van de prachtige, maar natte Scheldenatuur.

4. Bezoek een historische molen in de polders van Veurne

Midden in de natte polders, op het laagst gelegen punt van België, ligt de enige overgebleven vijzelmolen van ons land, de Sint-Karelsmolen. In het pompgebouw kom je niet alleen alles te weten over de restauratie van de molen zelf, je ontdekt ook hoe de waterhuishouding van de polders verloopt en hoe overstromingen kunnen gebeuren. O, en wees vooral op je hoede voor de beruchte ‘moerduivels’.

5. Laat je gidsen door een stadsbioloog in Hasselt

Wist je dat ook in een stedelijke omgeving heel wat natuur en zelfs wilde dieren te vinden zijn? Stadsbioloog Frederik Thoelen, de allereerste stadsbioloog van Vlaanderen, neemt je mee op ontdekkingstocht rondom Domein Kiewiet en vertelt vol passie over alles wat groeit en bloeit in de stad.

6. Vaar mee met de milieuboot in Gent

Tijdens een unieke boottocht op het Kanaal van Gent naar Terneuzen krijg je het verhaal te horen van deze waterader tussen de haven van Gent en de Noordzee. Bovendien kan je in het laboratorium aan boord meewerken aan metingen die de waterkwaliteit en het leven in het water determineren

Benieuwd welke waterevenementen bij jou in de buurt worden georganiseerd? Kijk op www.waterdagen.be en schrijf je in voor een leerrijk uitje.