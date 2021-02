Luchtverontreiniging verhoogt kans op beroerte en hartinfarct

Shell moet schadever­goe­ding betalen aan Nigeriaan­se boeren na olielekka­ges

29 januari De Nigeriaanse tak van Shell moet enkele boeren uit het Afrikaanse land een schadevergoeding betalen. Het bedrijf is aansprakelijk voor twee olielekkages. De hoogte van het bedrag moet later worden bepaald, oordeelde het gerechtshof in Den Haag vrijdag. Bij die twee lekkages in 2004 en 2005 raakte een gebied ter grootte van in totaal ongeveer 60 voetbalvelden vervuild.