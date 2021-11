Liefst 3.500 miljard ton ijs gesmolten in tien jaar in Groenland: risico op overstromingen neemt wereldwijd toe

De ijskap van Groenland is met een oppervlakte van bijna 1,8 miljoen vierkante kilometer na die van Antarctica de grootste ter wereld. Wetenschappers zijn bezorgd omdat de opwarming van het noordpoolgebied drie keer zo snel gaat als elders in de wereld. De ijskap bevat voldoende water om de oceanen zes tot zeven meter te doen stijgen.

Volgens een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications is het smeltwater in 40 jaar tijd met 21 procent toegenomen. Het is het eerste onderzoek op basis van satellietbeelden van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).