Leonardo DiCaprio investeert 43 miljoen dollar om ecosystemen op Galapagoseilanden te herstellen

Europees akkoord om uitstoot broeikas­gas­sen met minstens 55 procent terug te dringen tegen 2030

21 april Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben deze nacht een akkoord bereikt dat de doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 in een Klimaatwet giet, net als de daling van de broeikasgassen met 55 procent tegen 2030 in vergelijking met 1990.