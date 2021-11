Landbouwsector: “Klimaatplan is zeer ambitieus, maar niet onoverkomelijk”

“Het plan is zeer ambitieus”, zegt Vanessa Saenen van de Boerenbond. “Er worden heel veel inspanningen van de landbouwsector verwacht en we beseffen ook dat ook onze sector inspanningen moet leveren. We hebben al een reductie van 20 procent broeikasgassen bekomen de voorbije 20 jaar, het wordt heftig om er nog eens 10 procent bij te doen. Maar het is wel mogelijk, op voorwaarde dat de sector betrokken wordt bij de uitrol ervan. Als er overleg is en ondersteuning waar nodig, dan kunnen we dit tot een goed einde brengen.”