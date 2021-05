Klimaatverandering heeft impact op mentale gezondheid

Positieve cirkel

“Geestelijke gezondheidsproblemen zijn het onzichtbare gevolg van klimaatverandering op dit moment,” zegt Emma Lawrance van Imperial College London, die het rapport leidde. “Het is een groot probleem dat in de toekomst steeds meer mensen zal treffen en in het bijzonder de ongelijkheid in de wereld zal verergeren. Als je je huis bent kwijtgeraakt, het risico loopt op herhaalde overstromingen, rouwt omdat je een familielid bent kwijtgeraakt door een brand of je levensonderhoud door droogte, dan zijn dat schokken en trauma’s die zich voor sommigen vertalen in langdurige stress en een diagnose van PTSS (posttraumatische stressstoornis, nvdr), angst, depressie of een verhoogd risico op zelfmoord.”