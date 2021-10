Klimaattop van start in Glasgow, activisten zetten de toon: “Geen woorden maar daden”

Veel activisten hadden tientallen of zelfs duizenden kilometers afgelegd naar Glasgow om de aftrap te geven van demonstraties. Het meeste bekijks trok de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Met de trein kwam ze gisteravond vanuit Londen aan, onder politiebegeleiding werd ze van het perron weggeleid. In het station werd ze door andere klimaatactivisten toegejuicht.

Maar ook klimaatactivisten uit onder meer België, Spanje en Schotland tekenden present. Ze liepen door de straten met bordjes met slogans als “Geen woorden, maar daden”, “Actie nu”, en “Stop met fossiele brandstoffen”.

Toespraak onderbroken

Andere activisten onderbraken gisteravond een toespraak van COP26-voorzitter Alok Sharma op de jongerenklimaattop COY16. Enkele delegatieleden noemde Sharma een “hypocriet” omdat de Britse regering een nieuw olieveld ten westen van de Shetlandeilanden wil aanboren. “Waar is de steun voor landen in crisis als gevolg van onze koloniale geschiedenis?”, klonk het onder meer. Vrijdag is een grote protestmars voorzien waarop tot 100.000 manifestanten worden verwacht.

Sharma verklaarde tijdens zijn toespraak deel uit te maken van de wereldwijde klimaatbeweging. “Wat we trachten te bereiken, is om de wereldleiders te overtuigen om de gevolgen van klimaatopwarming binnen de perken te houden”, klonk het. COY16 was de officiële klimaatconferentie voor jongeren, die vandaag na vier dagen eindigt.

Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson riep vanuit Rome de internationale gemeenschap nogmaals op de strijd tegen de klimaatopwarming ernstig te nemen. “COP26 is het moment van de waarheid voor de wereld”, klonk het in een mededeling. “De vraag, die op ieders lippen brandt, is of we die kans zullen grijpen of ze zullen laten schieten.”

Johnson is van plan om vanavond rechtstreeks van de G20-top in Rome naar Glasgow te vliegen. Hij hoopt dat de staatshoofden en regeringsleiders zich bereid zullen tonen om tot actie over te gaan. Eerder had de Britse premier zich nog sceptisch uitgelaten over de slaagkansen van de twee weken durende klimaattop. Hij schatte de kansen op succes in op zestig procent.

Jaar uitgesteld

Oorspronkelijk zou de top in november vorig jaar doorgaan, maar dat werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie. Voor België reizen onder meer premier Alexander De Croo, federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi, Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, Brussels minister van Klimaattransitie Alain Maron en Waals minister van Klimaat Philippe Henry naar Glasgow.

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi.

Het VN-klimaatpanel IPCC trok in augustus in de aanloop naar de top aan de alarmbel: de gemiddelde temperatuur op aarde is volgens de wetenschappers in de loop van het decennium 2011-2020 met 1,09 graden Celsius gestegen in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Bij het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 spraken 195 landen af om de opwarming onder de 2 graden te houden, indien mogelijk zelfs onder 1,5 graden.

“Acht jaar om uitstoot van broeikasgassen te halveren”

Volgens de meest recente cijfers van de VN zijn de huidige inspanningen om de CO2-uitstoot te verlagen echter ontoereikend om de doelstellingen van Parijs te behalen. “We hebben slechts acht jaar om onze uitstoot van broeikasgassen te halveren en zo een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden te bekomen”, klinkt het in het rapport van het United Nations Environment Programme. Met de huidige plannen zouden we tegen het einde van de eeuw een stijging van 2,7 graden bereiken.

Belofte niet gehaald

Ook de belofte van de industrielanden om tegen 2020 elk jaar 100 miljard dollar (86,5 miljard euro) aan arme landen te geven in de strijd tegen de klimaatcrisis zal niet gehaald worden. De steun bedroeg vorig jaar 68,9 miljard euro, volgens de laatste cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. “De cijfers voor 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar de doelstelling is zo goed als zeker niet gehaald”, gaf Sharma toe.

De hele wereld moet dus een serieuze tand bijsteken. De Europese Commissie stelde in juli een Europees klimaatpakket voor. De doelstellingen zijn om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990 en vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten.

