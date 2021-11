Klimaattop Glasgow: plan op tafel om voorgoed met steenkool te stoppen, maar grote vervuilers doen niet mee

“Het einde van steenkool is in zicht”, zei COP26-voorzitter Alok Sharma vandaag in Glasgow. Meer dan veertig landen hebben namelijk een verklaring ondertekend om de stroomopwekking uit steenkool geleidelijk aan stop te zetten, tegen 2030 voor de grote economieën en tegen 2040 voor de armere landen. Polen, Vietnam en Chili maken deel uit van 23 landen die zich voor het eerst daartoe verbinden. Ook investeringen in steenkoolcentrales in het buitenland zijn uit den boze.