Klimaattop Glasgow gaat verlengingen in: “Een complete mislukking kan nog vermeden worden”

Glasgow gaat de verlengingen in. De VN-klimaatconferentie had vrijdagavond al een slotakkoord moeten opleveren, maar dat bleef uit. Dit weekend zetten de wereldleiders de eindsprint in, al is de vraag of het resultaat ook zal volstaan. “De anderhalvegraadambitie ligt in coma en Glasgow moet ze reanimeren”, zegt klimaatprofessor Wim Thiery (VUB).