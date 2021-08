Klimaatpanel VN komt met nieuw langverwacht klimaatrapport: “Meest ernstige waarschuwing ooit”

Voor het eerst sinds 2013 publiceert het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, vandaag weer een klimaatrapport. Het rapport, dat om 10 uur 's morgens Belgische tijd verschijnt, zal een harde waarschuwing zijn over hoe snel het klimaat verandert en hoe schadelijk de gevolgen daarvan zijn. Het rapport wordt volgens experts “de meest ernstige waarschuwing” over de rol van de mens in de opwarming van de aarde ooit.

Voor het rapport hebben wetenschappers duizenden internationale klimaatonderzoeken geanalyseerd die in de afgelopen acht jaar zijn verschenen. Op basis daarvan zijn vijf scenario's gemaakt die elk een andere toekomst laten zien, afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen die scenario's gebruiken om keuzes te maken.

Het rapport zal ook precies vertellen hoeveel extra broeikasgassen de atmosfeer aan kan, voordat het streven van het klimaatakkoord van Parijs naar een opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graad, niet meer haalbaar is. Een grotere opwarming kan catastrofale gevolgen hebben voor de mensheid, zo waarschuwen wetenschappers.

“Kunnen niet meer wachten”

Volgens Alok Sharma, Brits minister en de voorzitter van de COP26, de Klimaatconferentie van Glasgow, wordt het nieuwe rapport “de meest ernstige waarschuwing" tot nog toe. “Dit zal de scherpste waarschuwing zijn over het feit dat menselijk gedrag de opwarming van de aarde versnelt”, zei hij vorige week in een interview. “We kunnen het ons niet veroorloven twee, vijf of tien jaar te wachten. We komen akelig dicht bij het moment dat het te laat zal zijn.”

Het rapport zal volgens Sharma een “wake-up call zijn voor al wie nog niet begrepen heeft dat het komende decennium beslissend wordt om actie te ondernemen”. Het rapport zal ook aantonen dat “menselijke activiteit aan de basis ligt van de alarmerende snelheid van de klimaatopwarming”.

Volledig scherm Het rapport zal ook precies vertellen hoeveel extra broeikasgassen de atmosfeer aan kan, voordat het streven van het klimaatakkoord van Parijs naar een opwarming van de aarde met niet meer dan 1,5 graad, niet meer haalbaar is. © AFP

Regionale gevolgen in kaart gebracht

Voor het eerst zijn die gevolgen door het IPCC ook regionaal in kaart gebracht. Klimaatverandering manifesteert zich immers niet overal hetzelfde. Sommige gebieden worden warmer en droger, andere juist natter. Tegelijk met het rapport wordt een website gepresenteerd waar mensen naar gegevens over hun specifieke regio kunnen zoeken.

Ook gaat het rapport dit keer in op extreem weer als hittegolven en zware stormen en op de gevolgen daarvan in de vorm van natuurbranden en overstromingen. De economische en sociale gevolgen van extreem weer zijn volgens het IPCC relatief groter dan die van andere manifestaties van klimaatverandering. In het rapport wordt stilgestaan bij mogelijkheden om extreem weer te voorspellen en naar natuurlijke mechanismen die tot extreme weersomstandigheden kunnen leiden.

Het IPCC is in 1988 opgericht door de VN en heeft sindsdien vijf klimaatrapporten uitgebracht. Het rapport van maandag is onderdeel van een omvangrijker rapport dat volgend jaar verschijnt. In het IPCC zitten vertegenwoordigers van 195 landen die experts en wetenschappers opdracht geven om analyses uit te voeren.

Volledig scherm Een ijsberg in de buurt van Groenland. © AFP