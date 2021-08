Klimaatpanel VN komt met langverwacht klimaatrapport

De Middelland­se Zee brandt: “De zoveelste uitspat­ting van het klimaat”

2 augustus Evacuaties, bosbranden en onophoudelijke hittegolven. In Turkije, Italië en Griekenland eisen de temperaturen en de droogte hun tol. De mediterrane landen kreunen onder de hitte, maar verkoeling is nog niet meteen in zicht.