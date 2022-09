Klimaatopwarming zorgt voor 'recordzomer' voor Zwitserse gletsjers

Glaciologen van de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, een technologische universiteit uit Zürich, trokken zonet opnieuw ‘s lands gletsjers op onder leiding van Matthias Huss, de topman van het gletsjerobservatorium. Ze onderzochten een twintigtal gletsjers om er de ijsomvang te bepalen. Het volledige rapport komt er in de herfst, maar de reactie op de opwarming van de aarde is reeds duidelijk, klinkt het.

“In de jaren 2011, 2015, 2018 of nog 2019 was het smelten reeds zeer fors. 2022 is echt uitzonderlijk en klopt alle records”, aldus Huss. “Extreme en verontrustende” vaststellingen, klinkt het. Begin deze maand trok hij nog naar de Griesgletscher in het westelijke alpenkanton Wallis (Valais). In het midden van de gletsjers was de rotssokkel zichtbaar onderaan een gletsjerspleet, legt hij uit. De smeltende gletsjer zal binnenkort gehalveerd zijn, klinkt het.

Tweemaal per jaar

Het team gaat tweemaal per jaar de twintig gletsjers op. Zo bepalen ze in april de kwaliteit van de sneeuwlaag die de gletsjers bedekt. Die is belangrijk omdat ze de gletsjer beschermt en voedt tijdens de zomer. Toen was reeds duidelijk dat het een moeilijke zomer ging worden - en op de Gries was de sneeuwlaag op een hoogte van 3.000 meter in juli al volledig gesmolten en nam de ijsmassa reeds af. In september keren de glaciologen terug om de impact van de zomer te bestuderen. Zo bleek de bewuste gletsjer in september 4 meter in dikte afgenomen te zijn op de hoogst gelegen delen, een record. “Uitzonderlijk: dit is twee- tot driemaal het verlies van de voorbije jaren.”

Ook elders was de evolutie alarmerend. Zo heeft de Findel nabij Zermatt, ook in Wallis, meer dan 2 meter verloren op een hoogte van 3.400 meter. Tot nu was er daar steeds genoeg sneeuw om de zomer door te komen. De Corvatsch in het oostelijke kanton Graubünden is dermate gesmolten dat het niet opgemeten kon worden.

