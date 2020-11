Klimaatonderzoek VUB schetst doemscenario: bij scenario met hoge uitstoot ligt Vlaanderen over 10.000 jaar volledig onder zeeniveau

De grootste bijdrage komt van de ijskappen. De Groenlandse ijskap zal bij een lage-emissiescenario het meest tot de stijging van het zeeniveau bijdragen, terwijl de Antarctische ijskap de grootste bijdrage zal leveren bij een hoge-emissiescenario, want die verliest in dat geval tot de helft van zijn massa. Afhankelijk van de uitstoot van broeikasgassen zou het zeeniveau dus tussen de 9,2 en 37,4 meter stijgen.

Meer dan 1 meter per eeuw

In het hoge-emissiescenario stijgt het zeeniveau tijdens de eerste 2.000 jaar met gemiddeld meer dan 1 meter per eeuw. Het lage-emissiescenario houdt rekening met een stijging van gemiddeld 11 centimeter per eeuw en ligt dus tien keer lager. De snelheid van de stijging is sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot. "Deze studie toont aan dat het effect van de huidige opwarming op het zeeniveau voor duizenden jaren zichtbaar zal blijven, vooral door de trage reactiesnelheid van de Groenlandse en Antarctische ijskappen op een verandering in temperatuur. Als we de emissies van CO2 niet snel tot nul kunnen herleiden, zal Vlaanderen, met uitzondering van een deel van Limburg, zo goed als volledig onder het zeeniveau komen te liggen", verzekert glacioloog Van Breedam.