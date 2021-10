Klimaatexperts willen Vlaamse veestapel drastisch verminderen om uitstoot te beperken

Nieuwe bankapp wil klant bewust maken van zijn impact op klimaat

5 oktober Een nieuwe bankapp onderscheidt zich van de concurrentie door de nadruk op duurzaamheid. Dat bleek vandaag bij de voorstelling van Banx, een project van Proximus en Belfius. Het is de bedoeling om de klant inzicht te geven in de ecologische voetafdruk van zijn consumptiepatroon door bij elke uitgave of belegging die hij doet de CO2-uitstoot te berekenen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de expertise van het Zweeds fintech-bedrijf Doconomy.