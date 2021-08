Klimaatexpert Philippe Huybrechts: "Opwarming zet zich steeds verder door, extremen zullen extremer worden”

Volgens het nieuwste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) is er geen twijfel meer dat menselijke activiteit aan de basis van de klimaatopwarming ligt. Een opwarming van 1,5 graden Celsius wereldwijd is bijgevolg niet meer te vermijden. Ook volgens klimaatwetenschapper aan de VUB en medewerker aan het rapport Philippe Huybrechts intensifieert de klimaatverandering zich met rasse schreden.

Volgens Huybrechts zijn er de laatste duizend jaar nog nooit zulke sterke veranderingen geweest als de huidige klimaatwijzigingen. “Als we bijvoorbeeld naar de temperaturen op aarde kijken, moeten we al meer dan honderdduizend jaar terug in de tijd keren om hogere temperaturen te vinden. De klimaatopwarming zet zich dus steeds verder door”, klinkt het.

Huybrechts benadrukt bovendien dat we de komende twintig jaar de welbekende 1,5 graden Celsius zullen naderen. “Wat er na die twintig jaar zal komen, hebben we grotendeels nog in eigen handen. Tegen 2100 zal de opwarming zich mogelijk tussen 1,5 graden en 4,5 graden situeren. Waar we zullen uitkomen, hangt nog helemaal af van onze uitstoot van broeikasgassen in de toekomst”.

Extreme weersomstandigheden

Om de opwarming van de aarde te stabiliseren, moeten we volgens Huybrechts en het rapport van het IPCC volledig afrekenen met de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoe sneller dat kan gebeuren, hoe beter. Over de gevolgen van de klimaatopwarming zegt Huybrechts dat we in de toekomst steeds vaker met extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, te maken zullen krijgen. Daarvan zijn de overstromingen in Luik van vorige maand een duidelijk voorbeeld. “Extremen zullen extremer worden”, aldus de klimaatwetenschapper.

De grote schuldige van de opwarming is de mens, bevestigt ook Huybrechts. “Vooral overheden zullen het kader moeten scheppen om af te zien van de fossiele brandstoffen en de emissies tot nul te herleiden”.