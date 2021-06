Klimaatcoalitie roept op tot algemene mobilisatie na IPCC-rapport: “De limiet van 1,5 graden is geen symbolische grens: het is een kwestie van overleven voor alle soorten, ook de onze”

Breekpunt nabij

De Klimaatcoalitie reageert dat de informatie niet nieuw is, maar ons eraan herinnert dat het breekpunt nabij is. "Nu de klimaatonderhandelingen aanslepen en de ambitieuze en solidaire engagementen niet geconcretiseerd worden, is dit nieuwe rapport de zoveelste wake-upcall", zegt Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie, in het persbericht. “De limiet van 1,5 graden is geen symbolische grens: het is een kwestie van overleven voor alle soorten, ook de onze."