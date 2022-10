Klimaatbeweging en prinses Esmeralda voeren actie aan Europese top

Grote stijging zeespiegel nu onvermijde­lijk door smeltende Groenland­se ijskap: “We staan met één voet in het graf”

De smelting van de Groenlandse ijskap zal wereldwijd leiden tot een onvermijdelijke stijging van het zeeniveau met minstens 27 centimeter. Ongeacht welke maatregelen we nu nog treffen om de klimaatverandering het hoofd te bieden, we staan “met één voet in het graf”, zegt Jason Box, glacioloog en hoofdauteur van de studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change.

29 augustus