“Klimaatakkoord levert financieel veel meer op dan het kost”

Update Bosbrand in Zuid-Frank­rijk dan toch niet onder controle, 1.000 mensen uit voorzorg geëvacu­eerd

In het zuiden van Frankrijk zijn zowat duizend mensen geëvacueerd vanwege een opgelaaide bosbrand die 500 hectare natuur extra in de as heeft gelegd. De evacuaties vonden plaats in het departement Aveyron, waar volgens de lokale autoriteiten in totaal al 1.260 hectare natuur verloren is gegaan. De natuurbranden in de departementen Gironde en Bretagne lijken dan weer ingedamd.

14 augustus