Klimaatactivisten klimmen op Brandenburger Tor: “We zijn de laatste generatie”

De activisten van Letzte Generation (Laatste Generatie) hielden hun protest net vandaag omdat op 9 november 1989 de Berlijnse Muur gevallen is. Ze pleiten op deze “dag van samenhorigheid” voor actie voor het klimaat. “We wensen dat iedereen het zal overleven. We zijn de laatste generatie”, stond op hun spandoek.

De twee vrouwen gebruikten een hoogwerker om op de Brandenburger Tor te komen en klommen zelf verder naar de top van het beroemde bouwwerk. Nadat zij het spandoek hadden uitgerold, lijmden ze zich volgens Duitse media aan elkaar vast. De politie zette uren later een hijskraan in om bij het duo te komen. De activistes werden een voor een naar beneden gehaald.

Veel kritiek

Letzte Generation voert ook actie voor het klimaat door wegen te blokkeren. Door een blokkade op 31 oktober in Berlijn kwam een wagen van de hulpdiensten vast te zitten toen die moest helpen bij een fietsongeval. Het slachtoffer stierf later aan haar verwondingen. Het is niet duidelijk of de fietsster is overleden als gevolg van de actie, maar Letzte Generation krijgt er wel veel kritiek voor.