Khattabi verwijt Vlaanderen gebrek aan ambitie om nieuwe vervuiling met PFAS te vermijden

Duitsland haalt doel van 1 miljoen elektri­sche auto's met half jaar vertraging

2 juli Op Duitse wegen zullen deze maand voor het eerst één miljoen elektrische wagens rondrijden. Dat heeft minister van Economie Peter Altmaier vandaag aangekondigd. Duitsland had zich tot doel gesteld om tegen 2020 een wagenpark van één miljoen elektrische wagens te halen. "Iedereen dacht dat dit buiten bereik was, maar amper een half jaar later dan voorzien gaan we onze doelstelling in juli 2021 halen", stelt Altmaier in de krant Tagesspiegel.