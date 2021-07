Jean-Pascal Van Ypersele, ex-vicevoorzitter VN-klimaatpanel: “Deze ramp is niets in vergelijking met wat nog komt”

Zwijndrecht 3M loosde jarenlang te grote hoeveelhe­den PFOS in Schelde, overheid gaf pas na 13 jaar een boete

8 juli Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht heeft de voorbije jaren bodemwater met te hoge PFOS-concentraties in de Schelde geloosd. De overheid wist dat, maar trad amper op. De overschreden waarden zijn voor het eerst in 2006 opgemerkt, maar het kwam pas in 2019 - dertien jaar later - tot een administratieve boete van 7.200 euro, meldt VRT NWS op basis van eigen onderzoek.