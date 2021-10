Israël wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn

Israël zal zich inzetten om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Het sluit zich zo twee dagen voor de start van de klimaattop COP26 in Glasgow aan bij de vele landen die al gelijkaardige aankondigingen deden. De Russische president Vladimir Poetin van zijn kant vindt een gezamenlijk optreden essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering.

In juli had de Joodse staat al een plan aangekondigd om de CO2-uitstoot ten opzichte van 2015 met 85 procent te verminderen tegen 2050. Die doelstelling was minder ambitieus dan de CO2-neutraliteit die de meeste industrielanden nastreven. CO2-neutraliteit, dit wil zeggen een evenwicht tussen de CO2-uitstoot en de opname van CO2 in de atmosfeer, zal op de agenda staan op COP26.

Volgens het kabinet van premier Naftali Bennett zal Israël inzetten op het vergroten van de opslagcapaciteit voor groene energie, met name zonne-energie. Daarnaast zal het ook werken aan CO2-afvang en -opslag, consumenten helpen om energie te besparen en focussen op innovatie.

Israël is een van de OESO-landen die het minst investeren in openbaar vervoer en de energievoorziening is nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, vooral aardgas.

Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan 130 landen zich geëngageerd of overwegen ze om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot het nulpunt terug te brengen. Dat is volgens de VN "absoluut noodzakelijk" voor het behoud van een leefbaar klimaat.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft kort voor de start van de klimaattop in het Schotse Glasgow het belang dan weer benadrukt van een gezamenlijke actie ten aanzien van de klimaatverandering. De klimaatdoelstellingen die door de internationale gemeenschap zijn overeengekomen, hangen er in grote mate van af of iedereen zijn steentje bijdraagt, verklaarde Poetin vrijdag tijdens een ontmoeting met het Finse staatshoofd Sauli Niinistö in Moskou.

Gezien de dramatische coronasituatie in Rusland op dit moment wil de Russische leider de klimaattop die zondag begint, enkel via videolink bijwonen. Op het vlak van klimaatverandering worstelt het grootste land ter wereld vooral met de gevolgen van de ontdooiende permafrost.

Niinistö, die sinds 2012 aan het hoofd staat van Finland, liet weten dat hij het met Poetin ook zou hebben over bosbescherming. De twee presidenten ontmoetten elkaar voor het laatst in 2019, toen Poetin een bezoek bracht aan Finland. De buurlanden zijn beide lid van de Arctische Raad, waarvan Rusland tot 2023 voorzitter is.

Eerder had secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg al de hoop uitgesproken dat een ontmoeting tussen Poetin en Niinistö ook in het licht van de gespannen betrekkingen tussen Rusland en de NAVO nuttig zou kunnen zijn. Finland is zelf geen lid van de militaire alliantie, maar is wel een hechte partner.