INTERVIEW. Belgisch klimaatonderhandelaar Peter Wittoeck op de Top van Glasgow: “Ik hòòp dat de overstromingen deze zomer meer mensen heeft doen beseffen dat er iets moet gebeuren. En snel”

Kitir: “We mogen niet vergeten voor wie we klimaattop organise­ren”

“We mogen niet vergeten voor wie we de klimaattop organiseren.” Dat zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) na een zesdaags bezoek aan Burkina Faso en Senegal. “Als we de klimaatverandering in kwetsbare landen aanpakken, winnen we daar allemaal bij”, klinkt het. Zelf zal ze van 7 tot 10 november op de COP26 in Glasgow aanwezig zijn.

8:53