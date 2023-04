In tien jaar tijd zijn miljarden kilo's gletsjerijs gesmolten

Britse wetenschappers hebben metingen van de Europese ijssatelliet CryoSat-2 gebruikt om uit te rekenen hoeveel gletsjerijs verloren is gegaan. Het verlies is het grootst in Alaska. Daar verdween 831 gigaton ijs. In het Canadese poolgebied is 466 gigaton verloren gegaan. In het zuidelijke deel van het Andesgebergte in Zuid-Amerika smolt 299 gigaton gletsjerijs, in de Himalaya 264 gigaton en bij Groenland 238 gigaton. Verder verdween veel ijs op de Noorse eilandengroep Spitsbergen, in het Russische poolgebied, op de Zuidpool en in IJsland.