Hoe satellieten de ontbossing in Afrika remmen

Eén meter haag per burger of een miljoen bomen: Wallonië lanceert ‘Yes we plant’-challenge

20 november De Waalse regering wil tegen het einde van haar legislatuur 4.000 kilometer heggen planten (dat is één meter haag per burger) of een miljoen bomen. Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) lanceerde deze ochtend de online challenge ‘Yes we plant’ en verhoogde de toegekende subsidies.