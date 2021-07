Hittegolf in Groenland zorgt ervoor dat ijskap in razendsnel tempo smelt

INTERVIEW. Poolreizi­ger Alain Hubert (67) na het drama van zijn vriend Dixie Dansercoer: “Hij zou geen vrede hebben met zijn graf in het ijs”

9 juni “Zijn vrouw Julie belde me — onverwacht, vond ik. ‘Ik heb slecht nieuws’, zei ze. Ze was in shock, maar ze wou het me zelf vertellen voor ik het drama van Dixie in de media las. Toen ik hoorde wat er die middag was gebeurd in Groenland, wist ik meteen: ‘Dat komt niet goed.’ Helaas.” Alain Hubert (67), de man van al die poolexpedities met Dansercoer, zegt het met stille stem. Verslagen door het verlies van een vriend. “Misschien reis ik op een dag wel naar Groenland voor een laatste groet aan zijn graf van sneeuw en ijs.”