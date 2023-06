Historisch proces in VS: jongeren klagen staat Montana aan voor het niet beschermen van burgers tegen klimaatverandering

Vandaag dagen zestien Amerikaanse jongeren de staat Montana voor de rechtbank voor het beroven van hun toekomst. Volgens hen omarmt Montana een beleid dat bijdraagt aan de klimaatcrisis en een gezonde toekomst voor hen onmogelijk maakt. Er lopen een aantal gelijkaardige rechtszaken in het land, maar deze is de eerste in de geschiedenis van de VS die daadwerkelijk voor de rechter komt.

Volgens de jongeren – allemaal tussen de 5 en 22 jaar oud – hebben de leiders van Montana niet voldaan aan de grondwettelijke verplichting om “een schoon en gezond milieu in Montana te handhaven en te verbeteren voor huidige en toekomstige generaties”. Het gebrek aan actie van de staat op het gebied van klimaatverandering zal er volgens hen in de toekomst toe leiden dat schoon water minder toegankelijk zal zijn, familieboerderijen het moeilijker zullen hebben om te overleven en jachttradities mogelijk niet voortgezet kunnen worden. Veel van de jonge eisers zijn van plan om zelf te getuigen.

Druk op andere staten

De zaak – die in 2020 werd aangespannen – zal twee weken duren. Vandaag staan de openingsverklaringen op de planning. Een rechter zal aan het einde van het proces bepalen of de steun van de staat aan de fossiele brandstofindustrie al dan niet ongrondwettelijk is. Dergelijke uitspraak zou een juridische druk kunnen uitoefenen op de regeringsleiders van andere staten om ook actie te ondernemen.

De staatsleiders gaan tegen de beschuldigingen in en noemen de zaak een “showproces” en een “grove onrechtvaardigheid”. Dat schrijft de Amerikaanse krant 'The New York Times'. “De uitstoot van Montana is gewoon te minuscuul om enig verschil te maken”, zei Michael Russell, assistent-procureur-generaal, tijdens de openingsverklaring van de staat. “Klimaatverandering is een wereldwijde kwestie die de rol van Montana de facto degradeert tot die van toeschouwer.”

Lees verder onder de foto's

Volledig scherm Rikki Held (22) is de hoofdaanklager in de zaak 'Held v Montana'. © AP

Volledig scherm © AP

Gevolgen klimaatverandering in Montana

Toch vallen de gevolgen van de klimaatverandering in Montana niet te ontkennen: gletsjers krimpen in het Glacier National Park en het bosbrandseizoen duurt alsmaar langer. Bewoners van Montana kregen te maken met heel wat rook en ook Yellowstone National Park overstroomde.

Montana heeft in de VS de bijnaam ‘Schatkist’. De staat heeft namelijk voor een lange tijd goed geld verdiend aan de mijnindustrie. De hoofdstad Helena werd in 1860 gesticht door goudzoekers. Vandaag is Montana de vijfde grootste steenkoolproducent van het land en de op twaalf na grootste olieproducent van de VS.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Het bosbrandseizoen in Montana duurt alsmaar langer. © AP

Volledig scherm Restanten van bomen die tijdens een bosbrand in 2017 in vlammen opgingen. © AFP

“Belangrijk Amerikaans verhaal”

Julia Olson, hoofd van de non-profitorganisatie Our Children’s Trust, die hielp bij het aanspannen van de rechtszaak in Montana, zei dat het proces een positieve verandering kan teweegbrengen, aldus ‘The New York Times’. Volgens Olson zou het de toon kunnen zetten voor een nieuwe koers die een gezondere en meer welvarende toekomst voor de komende generaties verzekert. “Het verhaal dat tijdens de rechtszaak verteld zal worden, is een belangrijk Amerikaans verhaal. Een dramatisch verhaal.”