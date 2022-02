Haven van Antwerpen is na Rotterdam de meest vervuilende van Europa

De haven van Antwerpen is op Rotterdam na de meest vervuilende van Europa. Dat schrijft De Morgen vandaag op basis van nieuw onderzoek van de ngo Transport & Environment. De Antwerpse haven wordt mee verantwoordelijk geacht voor 7,4 miljoen ton CO2 per jaar.

Transport & Environment heeft het over de CO2 die schepen uitstoten tijdens hun reis naar de Antwerpse haven. En over de CO2 die schepen uitstoten terwijl ze aangemeerd liggen in de haven. Ze gebruiken dan eigen dieselgeneratoren omdat ze stroom nodig hebben voor bijvoorbeeld verlichting en koeling. Naar de uitstoot van de industrie om de haven heen wordt niet gekeken.

Volgens de groene drukkingsgroep is de Antwerpse haven zo mee verantwoordelijk voor 7,4 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Ter vergelijking: een doorsnee steenkoolcentrale stoot 4,5 miljoen ton CO2 per jaar uit. In de Antwerpse haven zelf wordt jaarlijks 351.000 ton CO2 uitgestoten door aangemeerde schepen.

Antwerpen ook tweede Europese haven

In de top tien van meest vervuilende Europese havens staat Antwerpen op twee. Rotterdam is veruit de meest vervuilende. Na Antwerpen volgen Hamburg en Algeciras, de Spaanse haven bij de Straat van Gibraltar. De tweede plaats voor de Antwerpse haven is niet onlogisch aangezien Antwerpen ook de tweede haven van Europa is.

Met zijn onderzoek wil Transport & Environment het debat over de klimaatimpact van havens aanwakkeren. Volgens de ngo kunnen havens veel meer doen, door schepen bij het aanmeren (hernieuwbare) stroom aan te bieden, de zogenaamde walstroom. En door mee te strijden voor een ambitieuze klimaatregelgeving. Europa wil de vervuiling van scheepvaart zwaarder belasten.