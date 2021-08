Grote olievlek ten oosten van Cyprus

Een geopolitiek probleem bemoeilijkt de voorbereidingen. Cyprus is immers opgedeeld in een door Turkse troepen bezet Turks-Cypriotisch noorden en een overwegend Grieks-Cypriotisch bestuurde republiek in het zuiden. Karpas ligt in het Turkse deel. Er is ook maar weinig samenwerking tussen beide delen van het eiland.