Grootste juwelenketen ter wereld wil enkel nog synthetische diamant verkopen

Het bedrijf nam die beslissing uit milieu-overwegingen en bezorgdheid over de arbeidsomstandigheden in de diamantmijnen, klinkt het. De maatregel maakt deel uit van een breed duurzaamheidsbeleid. “Dit is de juiste aanpak”, zegt Lacik.

Daarnaast zijn synthetische diamanten, die in een labo worden gemaakt, ook een pak goedkoper. Volgens Lacik bedraagt de prijs van een synthetische diamant slechts een derde van een natuurlijke diamant. Hij verwacht dat die lagere prijs de verkoop een boost zal geven.

Feit is dat de productie van synthetische diamant jaar na jaar toeneemt, tot 6 à 7 miljoen karaat in 2020, terwijl er steeds minder natuurlijke diamant wordt geproduceerd. Die productie daalde vorig jaar tot 111 miljoen karaat, tegen 152 miljoen in 2017. Vooral in Rusland, Canada, Botswana en Australië is er een daling. Als verklaring wordt onder meer verwezen naar de coronapandemie. Ook de vraag naar diamanten is door de economische onzekerheid en lockdowns teruggevallen, wat leidde tot dalende prijzen. Maar de jongste tijd herstelt de markt zich, schrijft BBC.

De synthetische diamant van Pandora zal worden gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, zo kondigt het bedrijf vandaag aan. Dat land wordt ook het eerste waar die diamanten te koop zullen zijn.

Antwerpen is één van de grootste handelscentra voor natuurlijke diamant ter wereld, maar in het verleden toonde men zich nog niet ongerust over de opkomst van de synthetische diamant. De sector wijst erop dat het gaat om een verschillend product, voor andere gelegenheden, en dat het origineel exclusief en dus in trek blijft.