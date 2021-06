Grondwater staat door natte mei hoger dan normaal

De maand mei was vooral in het centrum van Vlaanderen natter dan normaal. In het uiterste westen en het oosten viel wat minder neerslag, namelijk rond de normale hoeveelheid of iets minder. De neerslagtotalen voor de hele maand in het Vlaamse pluviometernetwerk varieerden tussen 45,36 en 127,6 millimeter, met een gemiddelde van 80,11 mm. Dat is een stuk boven de normale waarde in Ukkel, namelijk 59,7 mm.