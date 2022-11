Greta Thunberg: “Klaar om megafoon door te geven”

Haar wens om de schijnwerpers te delen, is gebaseerd op het feit dat de klimaatverandering nu al een verwoestend effect heeft op het leven van de mensen wereldwijd. “Dus wordt het enkel maar hypocrieter als mensen in bijvoorbeeld Zweden zeggen dat we ons zullen kunnen aanpassen en dat we niet bang hoeven te zijn voor wat er in de toekomst kan gebeuren”, zegt ze.

Thunberg werd het gezicht van de klimaatmarsen nadat ze in 2018 een schoolstaking voor het klimaat in het leven had geroepen. Daaruit ontsproot later de beweging Fridays for future. De Zweedse activiste liet eerder al verstaan de klimaattop COP27 aan zich voorbij te zullen laten gaan omdat het om greenwashing zou gaan. Dat is een marketingtechniek die mensen laat geloven meer voor het klimaat te doen dan werkelijk het geval is.