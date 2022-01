Greenpeace waarschuwt opnieuw voor tikkende tijdbom: “Haal oude olietanker voor kust Jemen snel leeg om één van grootste olierampen ooit te voorkomen”

De Verenigde Naties en andere partijen moeten de beruchte oude olietanker die ligt te verkommeren voor de kust van Jemen zo snel mogelijk leeghalen om "een van de grootste olierampen in de geschiedenis" te voorkomen. Dat stelt Greenpeace in een donderdag gepubliceerd reddingsplan.

Voor de kust van Jemen ligt intussen al zeven jaar een enorme verlaten olietanker te vervallen. De oude zeereus met de naam ‘FSO Safer’ is 360 meter lang en 70 meter breed en heeft vier keer meer ruwe olie aan boord dan de tanker ‘Exxon Valdez’, die in 1989 een enorme milieuramp veroorzaakte in Alaska. Wetenschappers waarschuwden eerder al voor een mogelijke nieuwe megaramp in de Rode Zee.

Meer dan een miljoen olievaten aan boord

De 45 jaar oude olietanker is eigendom van het Jeminitische staatsbedrijf Yemen Oil and Gas Corporation. In 2015, aan het begin van de oorlog in Jemen, viel het in handen van de Houthi-rebellen. De tanker ligt sindsdien onbemand voor anker in de Rode Zee.



Het schip, met concreet meer dan een miljoen olievaten aan boord, is ernstig aan het roesten. Het loopt het risico te exploderen of zijn grote olielading te morsen. De tanker heeft ook al zeven jaar geen onderhoud meer gehad. Apparatuur om branden te voorkomen of bestrijden werken niet meer.

Tikkende tijdbom

Intussen verstrijkt de tijd en gebeurt er niets. Een ‘tikkende tijdbom’ wordt de olietanker genoemd. Vroeg of laat gaat het mis. Greenpeace benadrukt donderdag dat de olievaten dringend moeten worden overgeladen op andere schepen. Om de olietanker heen moet ook een soort drijvende dam van zo'n kilometer lang worden aangelegd. Als het misgaat, kan die mogelijk de gevaren nog indammen.

Satellietbeeld uit 2020 van de olietanker FSO Safer.

Nood aan actie

"We dringen er bij de VN, en alle partijen en overheden in de regio en elders, op aan om deze inspanning te prioriteren”, stelt Ahmed El Droubi van Greenpeace MENA, de tak van Greenpeace in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “Maatregelen om een grote ramp te voorkomen, of in elk geval de impact ervan te beperken, kunnen niet langer wachten.”

Ook eerder riep de organisatie al op tot actie. “De politieke impasse moet worden doorbroken en de internationale gemeenschap moet een snelle vreedzame oplossing vinden om toegang te krijgen tot de roestende olietanker. De risico’s van verwoesting nemen toe met elke dag dat er niets wordt gedaan”, klaagde Jennifer Morgan, uitvoerend directeur van Greenpeace International, in juni 2021.

Belemmeringen vooral politiek

Jemen wordt al jaren geteisterd door een burgeroorlog. Juist deze humanitaire crisis in het land en de politieke situatie zorgt er volgens Greenpeace voor dat het cruciaal is om nu actie te ondernemen. Paul Horsman, projectleider bij Greenpeace International, zegt te begrijpen dat het een grote opgave is om de olie in deze tanker veilig te stellen, "maar de belemmeringen zijn niet technisch, wel vooral politiek".

Als de olietanker gaat lekken, als hij zinkt of misschien zelfs explodeert, kan dit immense milieugevolgen hebben, stelt Greenpeace in een nieuwe studie. Het zou leiden tot hevige gezondheidsproblemen voor mensen in de regio. Daarnaast zorgt het voor een grote milieuramp in de Rode Zee. Bovendien zou het ook een effect hebben op de wereldeconomie, aangezien de olietanker de zeevaart door het Suezkanaal zou beperken.

