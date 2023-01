Greenpeace sleurt Volkswagen voor de rechter: “De kans dat ze dit winnen is heel klein”

Histori­sche deal op VN-top: over paar jaar moet 30 procent van de aarde beschermd gebied zijn

Op de COP15 in Montréal - de top van de Verenigde Naties die in het teken staat van biodiversiteit- zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud. Onderdeel van de afspraak is dat over zeven jaar zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. Het akkoord, dat in totaal 23 doelstellingen omvat, moet de verwoesting van de biodiversiteit indijken.

19 december