Great Barrier Reef lijdt opnieuw onder verbleking

"In het hele mariene park is verbleking geconstateerd", aldus de Great Barrier Reef Authority in haar wekelijkse update. Het fenomeen, dat leidt tot verkleuring, wordt veroorzaakt door stijgende watertemperaturen - een gevolg van de opwarming van de aarde - die leiden tot de uitdrijving van symbiotische algen die het koraal zijn heldere kleur geven.



Uit bewakingsvluchten boven het rif, dat een gebied van 2.300 km beslaat, is gebleken dat het rif schade heeft opgelopen door hittestress, aldus de Authority.